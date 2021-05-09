В Южной Корее вратарь забил гол ударом от своих ворот (видео)

В матче 8-го тура корейкой К-лиги 3 (третий по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) зрители стали свидетелями гола в исполнении вратаря.

На 56-й минуте поединка "Чхонджу" - "Каннын" вратарь гостей Чхоль-Хо Ким забил невероятный гол. Кипер просто выбивал мяч подальше с линии своей штрафной, но удар был такой силы, что круглый залетел в ворота "Чхонджу". Не обошлось и без ляпа вратаря хозяев.

Видео чудо-гола Чхоль-Хо Кима доступно в сети:

Отметим, команда вратаря-голеадора в итоге уступила со счетом 2:1. "Каннын" идет последним в турнирной таблице первенства, а "Чхонджу" - восьмой.

Ранее "Телеграф" сообщал об эпичном фейле украинского вратаря.