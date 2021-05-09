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В Южной Корее вратарь забил гол ударом от своих ворот (видео)

В Южной Корее вратарь забил гол ударом от своих ворот (видео)
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В матче 8-го тура корейкой К-лиги 3 (третий по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) зрители стали свидетелями гола в исполнении вратаря.

В Малайзии рефери засчитал гол рукой (видео)

На 56-й минуте поединка "Чхонджу" - "Каннын" вратарь гостей Чхоль-Хо Ким забил невероятный гол. Кипер просто выбивал мяч подальше с линии своей штрафной, но удар был такой силы, что круглый залетел в ворота "Чхонджу". Не обошлось и без ляпа вратаря хозяев. 

Видео чудо-гола  Чхоль-Хо Кима доступно в сети:

Отметим, команда вратаря-голеадора в итоге уступила со счетом 2:1. "Каннын" идет последним в турнирной таблице первенства, а "Чхонджу" - восьмой.

Ранее "Телеграф" сообщал об эпичном фейле украинского вратаря

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Южная Корея, Футбол, Гол.
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