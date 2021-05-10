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Российский вратарь пропустил гол с центра поля, но ошибкой это не считает (видео)

Российский вратарь пропустил гол с центра поля, но ошибкой это не считает (видео)
13:32 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 5-го тура чемпионата Швеции "Дегерфорс" принимал "Юргорден". Исход встречи решила голевая ошибка российского вратаря гостей Александра Васютина.

Российский вратарь оконфузился, пропустив гол после удара с чужой половины поля (видео)

На 85-й минуте поединка шведский форвард хозяев Виктор Эдвардсен решился на дальний удар с центра поля и не прогадал - мяч по невероятной траектории попал прямо в цель, а Васютин не успел сделать сейв. Еще через семь минут Виктор оформил дубль, установив окончательный счет в поединке.

Видео гола Эдвардсена с центра поля:

 
 
 
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Публикация от discovery+ sport Sverige (@discoverysportse)

Примечательно, что после игры россиянин Васютин не признал ошибку в моменте с первым голом, посчитав, что был близок к отражению удара.

"Это был хороший выстрел. Оказался ли я в неправильном положении? Нет, я находился в хорошем положении. Но все произошло быстро. Это был идеальный финал для соперника. Ждал ли я этот удар? Я был готов. Как вы видели, был близок к тому, чтобы достать мяч. Еще несколько сантиметров и я бы достал его", - цитирует голкипера "Чемпионат".

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе вратаря в чемпионате Южной Кореи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 209

Все по теме:

Швеция, Футбол, Гол, Александр Васютин.
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