Российский вратарь пропустил гол с центра поля, но ошибкой это не считает (видео)

В матче 5-го тура чемпионата Швеции "Дегерфорс" принимал "Юргорден". Исход встречи решила голевая ошибка российского вратаря гостей Александра Васютина.

На 85-й минуте поединка шведский форвард хозяев Виктор Эдвардсен решился на дальний удар с центра поля и не прогадал - мяч по невероятной траектории попал прямо в цель, а Васютин не успел сделать сейв. Еще через семь минут Виктор оформил дубль, установив окончательный счет в поединке.

Видео гола Эдвардсена с центра поля:

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Примечательно, что после игры россиянин Васютин не признал ошибку в моменте с первым голом, посчитав, что был близок к отражению удара.

"Это был хороший выстрел. Оказался ли я в неправильном положении? Нет, я находился в хорошем положении. Но все произошло быстро. Это был идеальный финал для соперника. Ждал ли я этот удар? Я был готов. Как вы видели, был близок к тому, чтобы достать мяч. Еще несколько сантиметров и я бы достал его", - цитирует голкипера "Чемпионат".

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе вратаря в чемпионате Южной Кореи.