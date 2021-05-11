Фанаты превратили ночь в день, празднуя выход своей команды в высший дивизион (видео)

Болельщики футбольного клуба "Адана Демирспор" устроили огненное шоу по случаю выхода своей команды в элиту турецкого футбола.

На кадрах, которые были опубликованы в сети, видно, как сотни фанов устроили своим любимцам коридор почета. Возле дороги, по которой ехал клубный автобус с игроками, фаны устроили яркое пиротехническое шоу. Момент с празднованием даже попал на популярный футбольный паблик "433", где собрал сотни тысяч лайков.

Отметим, радость фанатов объясняется тем, что клуб последний раз выступал в элитном дивизионе чемпионата Турции еще в сезоне 1994/95.

Видео празднования болельщиков "Адана Демирспор" доступно в сети:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433)

"Телеграф" напоминает, что финал Лиги чемпионов 2020/21 должен состояться в Стамбуле, однако в Британии хотят перенести его на Туманный Альбион из-за ситуации с коронавирусом в Турции.