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Фанаты превратили ночь в день, празднуя выход своей команды в высший дивизион (видео)

Фанаты превратили ночь в день, празднуя выход своей команды в высший дивизион (видео)
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram adskulubu

Болельщики футбольного клуба "Адана Демирспор" устроили огненное шоу по случаю выхода своей команды в элиту турецкого футбола.

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На кадрах, которые были опубликованы в сети, видно, как сотни фанов устроили своим любимцам коридор почета. Возле дороги, по которой ехал клубный автобус с игроками, фаны устроили яркое пиротехническое шоу. Момент с празднованием даже попал на популярный футбольный паблик "433", где собрал сотни тысяч лайков.

Отметим, радость фанатов объясняется тем, что клуб последний раз выступал в элитном дивизионе чемпионата Турции еще в сезоне 1994/95.

Видео празднования болельщиков "Адана Демирспор" доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

"Телеграф" напоминает, что финал Лиги чемпионов 2020/21 должен состояться в Стамбуле, однако в Британии хотят перенести его на Туманный Альбион из-за ситуации с коронавирусом в Турции

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 198

Все по теме:

Турция, Футбол, Турецкая Суперлига, ФК Адана Демирспор.
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