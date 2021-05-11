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Играли 11 на 7: в Боливии состоялся странный футбольный матч (видео)

Играли 11 на 7: в Боливии состоялся странный футбольный матч (видео)
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 7-го тура высшего дивизиона чемпионата Боливии одна из команд выставила на игру всего семерых футболистов.

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В поединке "Стронгест" - "Роял Пари" футболисты гостей из-за удручающей ситуации с коронавирусом выставили на встречу семерых игроков молодежного состава. Лидер чемпионата Боливии за девять минут забил три гола в ворота соперника, которые играли в значительном меньшинстве. Затем защитник "Роял Пари" получил травму и не смог продолжить игру. В итоге в команде гостей не набралось семь человек, что привело к техническому поражению.

Отметим, представители "Роял Пари" просили о переносе игры, однако организаторы отказали им в этом, сославшись на плотных график "Стронгест", который участвует в Кубке Либертадорес.

Видео странного матча 11 на 7 доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что собака стала звездой матча в Боливии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 195

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Боливия, Футбол, COVID-19 Коронавирус.
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