Играли 11 на 7: в Боливии состоялся странный футбольный матч (видео)

В матче 7-го тура высшего дивизиона чемпионата Боливии одна из команд выставила на игру всего семерых футболистов.

В поединке "Стронгест" - "Роял Пари" футболисты гостей из-за удручающей ситуации с коронавирусом выставили на встречу семерых игроков молодежного состава. Лидер чемпионата Боливии за девять минут забил три гола в ворота соперника, которые играли в значительном меньшинстве. Затем защитник "Роял Пари" получил травму и не смог продолжить игру. В итоге в команде гостей не набралось семь человек, что привело к техническому поражению.

Отметим, представители "Роял Пари" просили о переносе игры, однако организаторы отказали им в этом, сославшись на плотных график "Стронгест", который участвует в Кубке Либертадорес.

Видео странного матча 11 на 7 доступно в сети:

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