В США футболист угодил в неловкую ситуацию из-за празднования гола (видео)

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13:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram dcunited

В матче регулярного сезона МЛС "Коламбус Крю" - "ДС Юнайтед" случился конфуз. 

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Форвард гостей и сборной Норвегии Ола Камара на 82-й минуте поединка забил гол и тут же начал праздновать. Спустя мгновение нападающий осознал, что отличился в ворота своего бывшего клуба. Поняв, что поступает по футбольным меркам плохо, он тут же прекратил радоваться. 

Пресс-служба МЛС смонтировала видео по случаю этого конфуза - получилось весьма забавно:

Отметим, встреча завершилась уверенной победой "Коламбус Крю" со счетом 3:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МЛС голом отметился известный аргентинский футболист Гонсало Игуаин, а ассистировал ему его брат.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 373

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, ФК Коламбус Крю, ФК ДС Юнайтед.
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