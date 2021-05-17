В США футболист угодил в неловкую ситуацию из-за празднования гола (видео)

В матче регулярного сезона МЛС "Коламбус Крю" - "ДС Юнайтед" случился конфуз.

Форвард гостей и сборной Норвегии Ола Камара на 82-й минуте поединка забил гол и тут же начал праздновать. Спустя мгновение нападающий осознал, что отличился в ворота своего бывшего клуба. Поняв, что поступает по футбольным меркам плохо, он тут же прекратил радоваться.

Пресс-служба МЛС смонтировала видео по случаю этого конфуза - получилось весьма забавно:

Отметим, встреча завершилась уверенной победой "Коламбус Крю" со счетом 3:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МЛС голом отметился известный аргентинский футболист Гонсало Игуаин, а ассистировал ему его брат.