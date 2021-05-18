"Ювентус" сыграет в финале Кубка Италии в новой форме (видео)

Футбольный клуб "Ювентус" представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба туринской команды в Instagram.

Новая форма "Старой Синьоры" выполнена в традиционных черно-белых цветах. А изюминкой амуниции стала надпись "10 лет дома" на футболке. Данная надпись символична, ведь 10 лет тому назад туринский клуб переехал на "Альянц Стадиум". Отметим, техническим спонсором "Юве" является компания Adidas.

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Лицом продвижения новой формы "Юве", в частности, стал Криштиану Роналду, который может покинуть клуб уже в это межсезонье. Ранее португалец сам намекнул на переход в "Спортинг".

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В новой форме футболисты "Юве" впервые выйдут на поле 19 мая, когда сыграют с "Аталантой" в рамках финала Кубка Италии-2021.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч "Аталанта" - "Ювентус" в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне игры.