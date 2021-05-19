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"Челси" взял реванш у "Лестера" в битве за Лигу чемпионов (видео)

"Челси" взял реванш у "Лестера" в битве за Лигу чемпионов (видео)
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ChelseaFC

Во вторник, 18 мая, "Челси" принимал "Лестер" в рамках матча 37-го тура АПЛ 2020/21. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Победу "Аристократам" принесли точные выстрелы Антонио Рюдигера и Жоржиньо (пенальти). "Лестер" на все это ответил голом в исполнении Келечи Ихеаначо.

Этот успех позволил "Челси" (67 очков) подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер" (66 очков) - четвертый. В следующем туре "Синие" сыграют в гостях с "Астон Виллой" (23.05.2021), а "Лисы" примут "Тоттенхэм" (23.05.2021). Отметим, и "Челси", и "Лестер" пока не гарантировали себе место в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" (63 очка) идет пятым и имеет одну игру в запасе. 

"Телеграф" напоминает, что "Лестер" и "Челси" недавно встречались в финале Кубка Англии-2021. В матче на Уэмбли победили "Лисы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 37-м туре АПЛ МС проиграл "Брайтону", а МЮ сыграл вничью с "Фулхэмом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.
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