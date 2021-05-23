Скачать
Воскресенье, 23.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В боксе появился новый абсолютный чемпион мира (Видео)
В боксе появился новый абсолютный чемпион мира (Видео)
Усик - Джошуа или Джошуа - Фьюри: все решится в ближайшие 2 дня
Усик - Джошуа или Джошуа - Фьюри: все решится в ближайшие 2 дня
"Ногам не сообщили, что бой окончен": жесткий нокаут от непобедимого средневеса (видео)
"Ногам не сообщили, что бой окончен": жесткий нокаут от непобедимого средневеса (видео)
"Чем лучше поле - тем хуже передачи": украинский тренер устроил разнос своей команде (видео)
"Чем лучше поле - тем хуже передачи": украинский тренер устроил разнос своей команде (видео)

Украинский футболист забил потрясающий гол в Бельгии (видео)

Украинский футболист забил потрясающий гол в Бельгии (видео)
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kaagent

В субботу, 22 мая, в Бельгии состоялся матч плей-офф за Лигу конференций "Мехелен" - "Гент". Счет в игре открыл полузащитник сборной Украины Роман Безус.

Форвард сборной Украины забил гол в Бельгии (видео)

Хавбек "Гента" на 57-й минуте встречи блестяще головой замкнул длиннющий заброс партнера с центра поля - кипер хозяев остался не у дел. Затем команды обменялись голами. За "Буйволов" отличился Тарик Тассаудали, а за "Мехелен" голом с пенальти отметился Ферди Дрейф

Видео гола Безуса - в обзоре матча "Мехелен" - "Гент":

Итоговая победа со счетом 2:1 позволила "Генту" пробиться в Лигу конференций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Безус отметился забавным дублем за "Гент".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,046

Все по теме:

Бельгия, Роман Безус, Футбол, Гол, ФК Гент, ФК Мехелен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чем лучше поле - тем хуже передачи": украинский тренер устроил разнос своей команде (видео)
02 Гол Суареса принес "Атлетико" победу в чемпионате Испании (видео)
03 "Вердер" вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год: итоги чемпионата Германии
04 В боксе появился новый абсолютный чемпион мира (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь