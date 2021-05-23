Украинский футболист забил потрясающий гол в Бельгии (видео)

В субботу, 22 мая, в Бельгии состоялся матч плей-офф за Лигу конференций "Мехелен" - "Гент". Счет в игре открыл полузащитник сборной Украины Роман Безус.

Хавбек "Гента" на 57-й минуте встречи блестяще головой замкнул длиннющий заброс партнера с центра поля - кипер хозяев остался не у дел. Затем команды обменялись голами. За "Буйволов" отличился Тарик Тассаудали, а за "Мехелен" голом с пенальти отметился Ферди Дрейф.

Видео гола Безуса - в обзоре матча "Мехелен" - "Гент":

Итоговая победа со счетом 2:1 позволила "Генту" пробиться в Лигу конференций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Безус отметился забавным дублем за "Гент".