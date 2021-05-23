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"Реал" и "Барселона" сыграют в полуфинале Суперкубка Испании

"Реал" и "Барселона" сыграют в полуфинале Суперкубка Испании
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fcbarcelona

В третий раз Суперкубок Испании разыграют четыре команды. Примечательно, что болельщики увидят Эль-Класико уже в полуфинале турнира.

Во время празднования чемпионства "Атлетико" погиб молодой фанат

Так, согласно регламенту турнира, действующий обладатель Кубка Испании ("Барселона") сыграет со второй командой чемпионата ("Реал"). В другом полуфинале турнира чемпион страны ("Атлетико") проведет встречу с финалистом Кубка Короля ("Атлетик"). 

Ожидается, что турнир пройдет в первой половине января 2022 года.

"Телеграф" напоминает, что действующим обладателем Суперкубка Испании является "Атлетик", который в финале турнира переиграл "Барселону".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Атлетико" выиграл чемпионат Испании 2020/21 благодаря голу Луиса Суареса.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Суперкубок Испании, ФК Атлетик Б.
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