В США футболист забил гол-ракету (видео)

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Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sportingkc

В матче регулярного сезона МЛС "Сан-Хосе Эртквейкс" принимал "Спортинг Канзас-Сити". Победный гол в поединке записал на свой счет мексиканский нападающий гостей Алан Пулидо, который пушечным выстрелом поразил "девятку" ворот хозяев.

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На 60-й минуте поединка при счете 1:1 Алану удался красивый выстрел с линии штрафной. Пулидо пробил мощно прямо под перекладину ворот - без шансов для кипера хозяев. В итоге поединок завершился победой "Спортинга" со счетом 1:3. 

Видео гола Пулидо:

Видеообзор матча "Сан-Хосе Эртквейкс" - "Спортинг Канзас-Сити":

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МЛС футболист забил два умопомрачительных гола со штрафных ударов в одном матче

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,338

Все по теме:

МЛС, Футбол, Алан Пулидо, ФК Сан-Хосе Эртквейкс, ФК Спортинг Канзас-Сити.
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