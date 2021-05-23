В США футболист забил гол-ракету (видео)

В матче регулярного сезона МЛС "Сан-Хосе Эртквейкс" принимал "Спортинг Канзас-Сити". Победный гол в поединке записал на свой счет мексиканский нападающий гостей Алан Пулидо, который пушечным выстрелом поразил "девятку" ворот хозяев.

На 60-й минуте поединка при счете 1:1 Алану удался красивый выстрел с линии штрафной. Пулидо пробил мощно прямо под перекладину ворот - без шансов для кипера хозяев. В итоге поединок завершился победой "Спортинга" со счетом 1:3.

Видео гола Пулидо:

Видеообзор матча "Сан-Хосе Эртквейкс" - "Спортинг Канзас-Сити":

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МЛС футболист забил два умопомрачительных гола со штрафных ударов в одном матче.