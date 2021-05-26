Шевченко довызвал в сборную Украины забивного украинца из Бельгии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, хавбек прибудет в расположение сборной в Харькове вместе с другими партнерами по команде, когда у футболистов закончатся четырехдневные выходные. Уже в пятницу, 28 мая, "сине-желтые" начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.

Отметим, в последних играх за "Гент" Безус демонстрировал завидную результативность.

"Телеграф" напоминает, что перед Евро-2020, которое стартует 11 июня, наша команда проведет два спарринга. В своей последней игре подопечные Шевченко вырвали ничью у 99-й команды в рейтинге ФИФА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Шевченко провел мастер-класс по подтягиванию для футболистов сборной Украины.