"Верес" завоевал путевку в элиту украинского футбола

В матче 28-го тура Первой лиги Украины сезона 2020/21 "Агробизнес" уступил "ВПК-Агро" (1:2), что обеспечило место в УПЛ для "Вереса". Радостной новостью поделился футболист ровенского клуба и блогер Дмитрий Поворознюк.

"Мы в УПЛ. Спасибо ВПК-Агро за досрочный выход. Очень хотелось выйти в УПЛ в матче с "Альянсом" (3:3, - прим. ред.), еще больше - в матче с "Волынью" (поражение 2:1, -прим. ред.), но получилось как в сказочном чемпионстве "Лестера". Следующая цель - стать первыми в Первой лиге", - написал Поворознюк на своей страничке в Instagram.

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Теперь главной целью "Вереса" станет победа в Первой лиге. За три игры до окончания первенства лидирующий "Верес" опережает "Черноморец", который идет вторым, на 4 очка. В следующем туре ровенский коллектив сыграет в гостях против "Оболони" (31.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал о симуляции игрока "Вереса" в матче Первой лиги.