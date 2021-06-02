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"Никакого криминала": Леоненко посоветовал Ярмоленко перейти в российский клуб

"Никакого криминала": Леоненко посоветовал Ярмоленко перейти в российский клуб
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram yarmolenkoandrey

Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко в московский "Спартак".

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Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Леоненко считает, что в работе в РФ нет ничего зазорного для футболиста, ведь он будет отрабатывать там контракт. Виктор уверен, что Ярмоленко не стоит "слушать политиков", а если ему вариант со "Спартаком" нравится, то надо без раздумий ехать в Москву.

Отметим, в издании westhamfans появилась информация, что "Вест Хэм" хочет заполучить чешского полузащитника "Спартака" Алекса Крала, а в сделку по игроку включить украинца Ярмоленко.

"Нравится – пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал. Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл", - приводит слова Леоненко СЭ.

В текущем сезоне 31-летний Ярмоленко сыграл в 24-х матчах за "Молотобойцев" во всех турнирах, записав на свой счет три гола и 5 результативных передач.

Отметим, сам Андрей не раз заявлял, что не поедет выступать в РФ. К слову, в чемпионате России играет украинец Ярослав Ракицкий. После того, как защитник перебрался в "Зенит", его перестали вызывать в национальную команду.

Ранее известный украинский тренер наотрез отказался ехать на заработки в Россию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Спартак, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Виктор Леоненко.
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