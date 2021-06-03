Украинский футболист женился на пышногрудой красотке (фото)

Лидер луганской "Зари" Владислав Кочергин женился на своей девушке Карине. Соответствующие фото появились на страничке футболиста в Instagram.

Торжество прошло в Центральном ЗАГСе Одессы. После чего новоиспеченный муж и жена отправились праздновать. Супруга футболиста Карина выбрала для свадьбы белое платье, которое подчеркивало ее фигуру, а именно пышный бюст.

Карина охотно поделилась со своей многотысячной аудиторией снимками и видео со свадьбы:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karina Kochergina (@kkkarina_13)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karina Kochergina (@kkkarina_13)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karina Kochergina (@kkkarina_13)

Кроме того, красотка не стесняется публиковать в соцсетях пикантные снимки:

Ранее "Телеграф" рассказывал о горячей жене бывшего футболиста "Зари" Евгения Чеберко.