Украинский футболист женился на пышногрудой красотке (фото)

Лидер луганской "Зари" Владислав Кочергин женился на своей девушке Карине. Соответствующие фото появились на страничке футболиста в Instagram.
Торжество прошло в Центральном ЗАГСе Одессы. После чего новоиспеченный муж и жена отправились праздновать. Супруга футболиста Карина выбрала для свадьбы белое платье, которое подчеркивало ее фигуру, а именно пышный бюст.
Карина охотно поделилась со своей многотысячной аудиторией снимками и видео со свадьбы:
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Кроме того, красотка не стесняется публиковать в соцсетях пикантные снимки:
Ранее "Телеграф" рассказывал о горячей жене бывшего футболиста "Зари" Евгения Чеберко.