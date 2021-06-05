"Называли селюком": экс-футболист "Шахтера" признался, почему украинские футболисты стыдятся родного языка (видео)

Известный украинский вратарь Рустам Худжамов поведал о ситуации с украинским языком в отечественном футболе.

По словам бывшего вратаря "Динамо" и "Шахтера", ситуация с родным языком заметно улучшилась. А вот когда он впервые перебрался в Киев дела обстояли иным образом. Футболиста называли селюком за то, что он разговаривал на украинском языке. Вратарю даже приходилось использовать кулаки из-за этого.

"У меня очень много русизмов в языке, но я их отслеживаю и понимаю, что они есть. Я с детства разговариваю на украинском языке. Когда приехал в Киев, меня называли селюком. Я дрался из-за этого. Тем более у меня еще такие имя и фамилия, что мне накидывали, что я черный. Тогда было классно раздавать людям ярлыки. И ты принял, что ты селюк и начал стыдиться всего этого. Но сейчас есть тенденция к переменам. Да, в быту я использую иногда русский. Но сейчас классно, что в магазинах, ресторанах ты можешь общаться на украинском языке. Это здорово", - рассказал Худжамов в интервью на YouTube-канале SportArena.

Рустам Худжамов завершил карьеру в 2020 году. Последним его клубом стал ФК "Мариуполь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" поздравила Малиновского с днем рождения на украинском языке.