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Понедельник, 07.06.2021
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Сборная Украины забила Кипру два пенальти в первом тайме (видео)

Сборная Украины забила Кипру два пенальти в первом тайме (видео)
19:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram yarmolenkoandrey

Сборная Украины открыла счет в товарищеском матче с Кипром.

Украина - Кипр: онлайн матча

В поединке, который проходит в Харькове на ОСК "Металлист", "Желто-синие" с первых минут начали давление на ворота гостей, и это принесло первые плоды на 37-й минуте. Зубков заработал пенальти и удаление соперника, а "приговор" уверенно реализовал Андрей Ярмоленко. Спустя несколько минут украинцы получили право на второй 11-метровый удар, который реализовал Александр Зинченко.

Видео гола Ярмоленко:

Видео гола Зинченко:

К слову, сборная Украины играет в новой форме, которая была представлена 6 июня.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом матче сборная Украины одолела Северную Ирландию, а решающий гол в поединке записал на свой счет Александр Зубков.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 135

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Кипра.
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