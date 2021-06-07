Сборная Украины забила Кипру два пенальти в первом тайме (видео)

Сборная Украины открыла счет в товарищеском матче с Кипром.

В поединке, который проходит в Харькове на ОСК "Металлист", "Желто-синие" с первых минут начали давление на ворота гостей, и это принесло первые плоды на 37-й минуте. Зубков заработал пенальти и удаление соперника, а "приговор" уверенно реализовал Андрей Ярмоленко. Спустя несколько минут украинцы получили право на второй 11-метровый удар, который реализовал Александр Зинченко.

Видео гола Ярмоленко:

Видео гола Зинченко:

К слову, сборная Украины играет в новой форме, которая была представлена 6 июня.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом матче сборная Украины одолела Северную Ирландию, а решающий гол в поединке записал на свой счет Александр Зубков.