Украина - Кипр: как Ярмоленко забил издали с нерабочей ноги (видео)

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко оформил дубль в контрольном матче национальной команды против Кипра.

На 65-й минуте встречи, которая проходила в Харькове на ОСК "Металлист", Андрей решился на дальний удар, причем пробил хавбек с нерабочей правой ноги. В итоге мяч после рикошета залетел в ворота.

Видео второго гола Ярмоленко в матче с Кипром:

Отметим, в начале встречи Ярмоленко открыл счет в игре, реализовав 11-метровый удар. Чуть позже еще один пенальти забил Александр Зинченко, а во втором тайме командный гол-красавец записал на свой счет Роман Яремчук.

Таким образом, последняя контрольная игра сборной Украины перед Евро-2020 завершилась разгромной победой со счетом 4:0. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.