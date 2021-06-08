Главный тренер сборной России негодует из-за решения датчан не пускать российских болельщиков

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу решения Дании не пускать на Евро-2020 российских болельщиков, которое было принято с целью снизить эпидемиологический риск в скандинавской стране. Станислав Черчесов заявил, что данное решение "на фэйр-плэй не похоже". В интервью каналу "Россия 24" наставник наших северных соседей также сказал:

«Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс. Другое дело, не понятно до конца, по какой причине это происходит. Если это политический момент, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Если это чисто пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему.»

"Телеграф" напоминает, что в России устроили настоящий переполох из-за новой формы сборной Украины.