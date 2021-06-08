Форвард марсельского "Олимпика" не сыграет на Евро

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Польши, 27-летний форвард "Олимпика" из Марселя Аркадиуш Милик, известный склонностью к травмам, не сыграет на Евро-2020. Причина - травма левого колена. Вчерашние теста показали, что нападающий "Кадры" не успеет в полной мере восстановиться к началу турнира, и потому он уже отправился в Марсель на прохождение реабилитации.

Arkadiusz Milik nie zagra na UEFA EURO 2020.

— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2021

Сообщается, что португальский главный тренер поляков Паулу Соуза не будет вызывать какого-либо футболиста вместо Милика.

"Телеграф" напоминает, что сегодня одного из игроков лишился и соперник сборной Украины - сборная Нидерландов, у которой также из-за травмы выбыл Донни ван де Бек.