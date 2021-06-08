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Форвард марсельского "Олимпика" не сыграет на Евро

Форвард марсельского "Олимпика" не сыграет на Евро
16:06 Сегодня Телеграф pzpn.pl

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Польши, 27-летний форвард "Олимпика" из Марселя Аркадиуш Милик, известный склонностью к травмам, не сыграет на Евро-2020. Причина - травма левого колена. Вчерашние теста показали, что нападающий "Кадры" не успеет в полной мере восстановиться к началу турнира, и потому он уже отправился в Марсель на прохождение реабилитации.

Сообщается, что португальский главный тренер поляков Паулу Соуза не будет вызывать какого-либо футболиста вместо Милика. 

"Телеграф" напоминает, что сегодня одного из игроков лишился и соперник сборной Украины - сборная Нидерландов, у которой также из-за травмы выбыл Донни ван де Бек.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Марсель, Евро-2020, Аркадиуш Милик, Сборная Польши по футболу.
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