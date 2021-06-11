Англия - Хорватия: реванш за полуфинал последнего Мундиаля?

В воскресенье, 13 июня, программу дня на лондонском стадионе "Уэмбли" откроют сборные Англии и Хорватии - команды группы D. Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

Англичан многие называют скрытыми фаворитами Евро-2020. Долгие годы сборная родоначальников футбола сильно отставала от лучшего в мире чемпионата, но Гарет Саутгейт смог построить очень боеспособную команду. Её главная фигура находится в центре атаки - и это Гарри Кейн. Форвард "Тоттенхэма" очень близок к смене прописки, и именно континентальное первенство может наконец приблизить 27-летнего футболиста к переходу в клуб ранга "Манчестер Сити".

Хорваты очень сдали по сравнению с российским Мундиалем 2018-го года, где смогли дойти до финала. Кстати, тогда именно англичан они обыграли в полуфинальном поединке, и сделали это в дополнительное время. После этого команды уже дважды встречались в Лиге Наций - в Загребе сыграли 0:0, а в Лондоне 2:1 победили англичане. Правда, полноценным реваншем победу в полутоварищеском турнире назвать нельзя, поэтому он переносится на Евро. Помешать этому могут главные звёзды команды Златко Далича: к примеру, обладатель Золотого мяча 2018, мозг центра поля мадридского "Реала" и сборной Хорватии (а также капитан последних) - 35-летний Лука Модрич.

Однозначный фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Англии.

Прогноз автора - 3:1.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть битву между англичанами и балканцами.