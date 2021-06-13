Нидерланды - Украина: онлайн трансляция послематчевой пресс-конференции Шевченко

В воскресенье, 13 июня, после игры с Нидерландами с журналистами будет общаться главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко. Мероприятие пройдёт по онлайн связи, без физического присутствия представителей прессы. Начнётся пресс-конференция ориентировочно через несколько минут после завершения поединка, который стартует в 22:00 по киевскому времени и пройдёт на "Йохан Кройф Арене".



"Телеграф" напоминает, что уже известны стартовые составы на матч Нидерланды - Украины. За онлайн трансляцией поединка можно следить здесь. Букмекеры не считают Украину фаворитом встречи.

В первом матче группы Австрия уверенно обыграла сборную Северной Македонии. В следующем матче на дружину Андрея Шевченко ждёт встеча с балканской сборной.