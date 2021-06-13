Полузащитник сборной Украины получил травму и покинул поле в матче против Нидерландов на Евро-2020

На 10-й минуте матча между сборными Нидерландов и Украины на Евро-2020 травму получил хавбек венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков. Степень повреждения пока не уточняется, футболист покинул поле на своих двух. Самого Зубкова на 13-й минуте заменил Марлос, который занял ту же позицию на левом фланге атаки.

Сейчас в самом разгаре первый тайм поединка, на табло амстердамской "Йохан Кройф Арена" нули. Инициативой владеют "оранжевые", однако Украина тоже находит свои шансы и огрызается в контратаках.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче нашей группы сборная Австрии со счётом 3:1 уверенно обыграла команду Северной Македонии.