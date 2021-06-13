Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)
"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)
Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео
Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео
Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча
Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча

Полузащитник сборной Украины получил травму и покинул поле в матче против Нидерландов на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины получил травму и покинул поле в матче против Нидерландов на Евро-2020
22:28 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

На 10-й минуте матча между сборными Нидерландов и Украины на Евро-2020 травму получил хавбек венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков. Степень повреждения пока не уточняется, футболист покинул поле на своих двух. Самого Зубкова на 13-й минуте заменил Марлос, который занял ту же позицию на левом фланге атаки.

Сейчас в самом разгаре первый тайм поединка, на табло амстердамской "Йохан Кройф Арена" нули. Инициативой владеют "оранжевые", однако Украина тоже находит свои шансы и огрызается в контратаках.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче нашей группы сборная Австрии со счётом 3:1 уверенно обыграла команду Северной Македонии

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 384

Все по теме:

Сборная Украины, Марлос, Евро-2020, Александр Зубков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах ее родных болельщиков (видео)
02 "Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не преклонила колено на Евро-2020
03 В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020
04 Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
05 Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь