Нидерланды - Украины: видео гола Вейналдума

На 52-й минуте матча между Нидерландами и Украиной многочисленные атакующие порывы "оранжевых" увенчались успехом. На левом фланге неудачно пытался остановить мяч Виталий Миколенко, но хозяева "Йохан Кройф Арены" блестяще воспользовались как его ошибкой, так и неуверенной игрой Бущана, который до этого не раз выручал "жёлто-синих".

"Телеграф" напоминает, что в первом матче группы С Австрия уверенно обыграла Северную Македонию.