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Александр Ярославский выделил 163 млн гривен на восстановление инфраструктуры "Металлиста"

Александр Ярославский выделил 163 млн гривен на восстановление инфраструктуры "Металлиста"
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф

Александр Ярославский, президент “Металлиста” (2005—2012), снова доказывает, что его слова о возрождении клуба не расходятся с делом. На прошлой неделе началась реконструкция 14-ти полей детско-юношеской академии, на которую харьковский бизнесмен выделил 53 млн гривен.

А уже сегодня стартовали работы по восстановлению стадиона – VIP-секторов на Западной трибуне и офисных помещений на Северной. Реконструкция обойдется еще в 70 млн гривен, которые также выделил Александр Ярославский.

 

И еще отличная новость для всех поклонников знаменитой команды. Первого июля начнет работу магазин “Metallist Fanstore” на Южной трибуне, первый в сети из шести подобных маркетов для болельщиков. Их строительство, стоимостью 40 млн гривен, тоже взял на себя Александр Ярославский.

В итоге общая сумма средств, которую известный бизнесмен и меценат вложит в восстановление разрушенной клубной инфраструктуры в рамках частно-городского партнёрства составляет 163 млн гривен.

Теперь слово за властями Харькова, в собственность которых областной совет передал спортивную инфраструктуру “Металлиста”. Городские власти обещали вложить свою лепту в реконструкцию спортивных объектов, которые теперь принадлежат городу.

Напомним, решение о передаче инфраструктуры “Металлиста” в собственность города было принято депутатами Харьковского областного совета 10 июня.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Харьков, Александр Ярославский, Футбол, Металлист.
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