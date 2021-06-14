Александр Ярославский выделил 163 млн гривен на восстановление инфраструктуры "Металлиста"

Александр Ярославский, президент “Металлиста” (2005—2012), снова доказывает, что его слова о возрождении клуба не расходятся с делом. На прошлой неделе началась реконструкция 14-ти полей детско-юношеской академии, на которую харьковский бизнесмен выделил 53 млн гривен.

А уже сегодня стартовали работы по восстановлению стадиона – VIP-секторов на Западной трибуне и офисных помещений на Северной. Реконструкция обойдется еще в 70 млн гривен, которые также выделил Александр Ярославский.

И еще отличная новость для всех поклонников знаменитой команды. Первого июля начнет работу магазин “Metallist Fanstore” на Южной трибуне, первый в сети из шести подобных маркетов для болельщиков. Их строительство, стоимостью 40 млн гривен, тоже взял на себя Александр Ярославский.

В итоге общая сумма средств, которую известный бизнесмен и меценат вложит в восстановление разрушенной клубной инфраструктуры в рамках частно-городского партнёрства составляет 163 млн гривен.

Теперь слово за властями Харькова, в собственность которых областной совет передал спортивную инфраструктуру “Металлиста”. Городские власти обещали вложить свою лепту в реконструкцию спортивных объектов, которые теперь принадлежат городу.

Напомним, решение о передаче инфраструктуры “Металлиста” в собственность города было принято депутатами Харьковского областного совета 10 июня.