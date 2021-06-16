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"Металл" со Второй лиги может попасть сразу в УПЛ

"Металл" со Второй лиги может попасть сразу в УПЛ
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcmetalua

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что в новом сезоне чемпионата Украины ФК "Металл" заменит "Металлист-1925".

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По словам Заховайло, данный вопрос практически решен, а официального "приговора" стоит ожидать в ближайшие четыре дня.

"Ярославский с "Металлом" будет в этом сезоне в премьер-лиге Украины. Заменит "Металлист-1925". Пока решения окончательного нет, все в процессе переговоров. В ближайшие четыре дня будем ждать приговор. Похоже, что на 90% вопрос решен", – написал Заховайло на своей страничке в Facebook.

Отметим, 15 июня состоялось собрание клубов УПЛ, на котором 16 команд, в частности, "Металлист-1925" получили аттестат на участие в УПЛ 2021/22.

Отметим, "Металл" в сезоне 2020/21 выиграл свою группу Второй лиги и вышел в Первую лигу. "Металлист-1925" занял третье место в Первой лиге, добыв путевку в УПЛ. Ожидается, что со следующего сезона "Металл" поменяет название на "Металлист".

Ранее Александр Ярославский поведал "Телеграфу" о перспективах "Металлиста" и не только.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 393

Все по теме:

Футбол, Первая лига, Вторая лига, УПЛ, Вячеслав Заховайло, ФК Металлист 1925, ФК Металл.
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