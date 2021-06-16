Нидерланды - Австрия: анонс матча между бывшим и будущим соперником Украины на Евро-2020

В заключительном поединке четверга, 17 июня, на Евро-2020 встретятся сборные Нидерландов и Австрии. Игра пройдёт в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" в 22:00.

Фаворитами встречи по мнению букмекеров являются "оранжевые". Победа подопечных Франка де Бура может и не была самой лучшей по игре и по счёту, но точно прибавила им уверенности. Подумать только: последний раз до этого Нидерланды побеждали на континентальном первенстве в далёком 2008-м!

Австрийцы обыграли Северную Македонию, но без скандала в той встрече не обошлось. Марко Арнаутович получил дисквалификацию на 1 матч за оскорбления игроков соперников на национальной почве. Правда, и в том поединке оне не играл со старта, поэтому потерю нельзя назвать критичной для Франко Фоды.

Прогноз автора - 3:1.

"Телеграф" напоминает, что на этом Евро уже успел пасть рекорд Шевченко.