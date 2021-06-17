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Серхио Рамос покинул "Реал"

Серхио Рамос покинул "Реал"
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Real Madrid Твиттер "Transfer News Live"

Как сообщает официальный сайт мадридского "Реала", клуб покинул его многолетний капитан Серхио Рамос. Сегодня в столице Испании состоится прощальное мероприятие бессменного капитана, а примет в нём участие в том числе и президент клуба Флорентино Перес.

Причина расставания - несогласие Рамоса с уменьшением заработной на 10%. Куда пойдёт Серхио после 16-ти лет в футболке "сливочных" - на данный момент неизвестно.

В составе "Реала" Рамос 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 3 раза - Суперкубок УЕФА, 4 раза - клубный Мундиаль. Также ему 5 раз удостоился чемпионат Испании, 2 раза - Кубок и 4 раза - Суперкубок.

"Телеграф" напоминает, что в матче первого тура Евро-2020 Испания без Рамоса в составе не смогла обыграть Швецию

 

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Испании, Серхио Рамос, Флорентино Перес, Реал Мадрид.
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