Украина - Северная Македония: стартовые составы на матч Евро-2020

Главные тренеры сборных Украины и Северной Македонии назвали стартовые составы команд на матча второго тура чемпионата Европы по футболу. Встреча состоится 17 июня в Бухаресте на "Арена Националэ", начало поединка - в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Украины: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук

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Сборная Северной Македонии: Димитриевски, Николов, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев

"Телеграф" напоминает, что после первого тура обе сборные являются аутсайдерами квартета С. "Желто-синие" проиграли Нидерландам, а Северная Македония уступила Австрии. Для продолжения борьбы на Евро-2020 "Сине-желтым" желательно побеждать.

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