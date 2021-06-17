Венгрия - Франция: букмекеры поведали, чего ждать от чемпионов мира в матче Евро-2020

В субботу, 19 июня, сборные Венгрии и Франции откроют программу матчей 19 июня на Евро-2020. Букмекеры определили фаворита встречи, которая пройдет в Будапеште.

Сборная Франции является фаворитом не только матча с Венгрией, но и всего турнира. На победу действующих чемпионов мира в субботнем поединке можно сделать ставку с коэффициентом 1,33, успех "хозяев" маловероятен - 12,00, как и ничья - 5,30. Наиболее вероятным исходом противостояния называется счет 0:2 в пользу французов - коэффициент 5,50.

Прогноз букмекеров на матч Венгрия - Франция (данные за 17 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Венгрии 11,50 - ничья 5,30 - победа команды Франции 1,33)

Фаворит: ( 12,00 - 5,30 - 1.32)

William Hill: (11,00 - 5,00 - 1,33)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре венгры разгромно проиграли Португалии, а французы одолели немцев.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться на специальном разделе нашего сайта.