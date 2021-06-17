Венгрия - Франция: букмекеры поведали, чего ждать от чемпионов мира в матче Евро-2020

В субботу, 19 июня, сборные Венгрии и Франции откроют программу матчей 19 июня на Евро-2020. Букмекеры определили фаворита встречи, которая пройдет в Будапеште.
Сборная Франции является фаворитом не только матча с Венгрией, но и всего турнира. На победу действующих чемпионов мира в субботнем поединке можно сделать ставку с коэффициентом 1,33, успех "хозяев" маловероятен - 12,00, как и ничья - 5,30. Наиболее вероятным исходом противостояния называется счет 0:2 в пользу французов - коэффициент 5,50.
Прогноз букмекеров на матч Венгрия - Франция (данные за 17 июня):
"Телеграф" напоминает, что в первом туре венгры разгромно проиграли Португалии, а французы одолели немцев.
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