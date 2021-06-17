Испания - Польша: букмекеры не верят в Левандовски и Ко

В субботу, 19 июня, матчем Испания - Польша завершится второй тура групповой стадии чемпионата Европы. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, испанцы, которые будут играть дома, являются безоговорочными фаворитами встречи. Успех "Фурии Роха" оценивается в 1,41, а триумф Польши - всего в 9,90, ничья котируется коэффициентом 4,90.
Прогноз букмекеров на матч Испания - Польша (данные за 17 июня):
"Телеграф" напоминает, что в первом туре испанцы умудрились сыграть вничью со шведами, а поляки и вовсе проиграли словакам.
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