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Испания - Польша: букмекеры не верят в Левандовски и Ко

Испания - Польша: букмекеры не верят в Левандовски и Ко
Обновлено 20:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sefutbol

В субботу, 19 июня, матчем Испания - Польша завершится второй тура групповой стадии чемпионата Европы. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, испанцы, которые будут играть дома, являются безоговорочными фаворитами встречи. Успех "Фурии Роха" оценивается в 1,41, а триумф Польши - всего в 9,90, ничья котируется коэффициентом 4,90.

Прогноз букмекеров на матч Испания - Польша (данные за 17 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Испании 1,39 - ничья 4,90 - победа команды Польши 9,90)
  • Фаворит: ( 1,41 - 4,90 - 9.00)
  • William Hill: (1,37 - 4,75 - 9,00)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре испанцы умудрились сыграть вничью со шведами, а поляки и вовсе проиграли словакам.

С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Польши, Футбол, Евро-2020.
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