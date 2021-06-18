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Венгрия - Франция: прямая трансляция матча Евро-2020

Венгрия - Франция: прямая трансляция матча Евро-2020
11:41 Сегодня Телеграф besthqwallpapers.com

Стартовым поединком субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет матч между сборными Венгрии и Франции. Начнётся оно в 16:00. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию этого матча, куда будут оперативно добавлены все голы и лучшие моменты встречи, которая пройдёт в Будапеште на "Ференц Пушкаш Арене". Обслужит противостояние английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.  

                                             Венгрия -:- Франция

                                                  (начало в 16:00)  

Фаворитом встречи по мнению букмекеров является сборная Франции, однако козырь аутсайдеров квартета - это переполненные родные трибуны. С португальцами венгры держались почти до самого конца игры, и сейчас вопрос в том, смогут ли продержаться с французами. А возможно, что даже словить своё счастья в одной из контратак.

"Телеграф" напоминает, что Нидерланды уже вышли в 1/8 Евро, став победителем украинской группы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Франции, Будапешт, Сборная Венгрии, Евро-2020.
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