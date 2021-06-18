Венгрия - Франция: прямая трансляция матча Евро-2020

Стартовым поединком субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет матч между сборными Венгрии и Франции. Начнётся оно в 16:00. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию этого матча, куда будут оперативно добавлены все голы и лучшие моменты встречи, которая пройдёт в Будапеште на "Ференц Пушкаш Арене". Обслужит противостояние английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Венгрия -:- Франция

(начало в 16:00)

Фаворитом встречи по мнению букмекеров является сборная Франции, однако козырь аутсайдеров квартета - это переполненные родные трибуны. С португальцами венгры держались почти до самого конца игры, и сейчас вопрос в том, смогут ли продержаться с французами. А возможно, что даже словить своё счастья в одной из контратак.

"Телеграф" напоминает, что Нидерланды уже вышли в 1/8 Евро, став победителем украинской группы.