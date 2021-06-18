Португалия - Германия: онлайн матча Чемпионата Европы

Центральным во всех смыслах матчем субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет поединок между Португалией и Германией. Несмотря на номинально домашний статус португальцев, пройдёт он в Мюнхене на Альянц Арене. Собственно, как и первый поединок немцев на Чемпионате Европы. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, который обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Сюда будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Португалия -:- Германия

(начало в 19:00)

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются подопечные Йоахима Лёва. К слову, после окончания турнира главный тренер "Бундестим" покинет главную команду Германии.

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