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Португалия - Германия: онлайн матча Чемпионата Европы

Португалия - Германия: онлайн матча Чемпионата Европы
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф besthqwallpapers.com

Центральным во всех смыслах матчем субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет поединок между Португалией и Германией. Несмотря на номинально домашний статус португальцев, пройдёт он в Мюнхене на Альянц Арене. Собственно, как и первый поединок немцев на Чемпионате Европы. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, который обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Сюда будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи. 

                                               Португалия -:- Германия

                                                       (начало в 19:00)   

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются подопечные Йоахима Лёва. К слову, после окончания турнира главный тренер "Бундестим" покинет главную команду Германии. 

"Телеграф" напоминает, что в России потребовали разобраться с украинскими болельщиками за легендарную песню о Путине. Также мы сообщаем, где и во сколько можно смотреть матч Португалия - Германия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Сборная Германии, Евро-2020.
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