Скачать
Пятница, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В России потребовали разобраться с украинцами, которые поют "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)
В России потребовали разобраться с украинцами, которые поют "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)
Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
Талисман Евро-2020 преподал урок тренеру сборной России (видео)
Талисман Евро-2020 преподал урок тренеру сборной России (видео)

Италия - Уэльс: букмекеры оценили шансы команд в матче Евро-2020

Италия - Уэльс: букмекеры оценили шансы команд в матче Евро-2020
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

В воскресенье, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу состоятся два матча третьего тура в группе А, в частности, сборная Италии на стадионе "Олимпико" примет команду Уэльса. Накануне букмекеры оценили шансы команд. 

По мнению специалистов, немотивированная Италия явялется безоговорочным фаворитом встречи. На успех "Адзурры" можно сделать ставку с коэффициентом 1,49, победа валлийцев маловероятна 9,10, как и ничья - 4,10. 

Прогноз букмекеров на матч Италия - Уэльс (данные за 18 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Италии 1,49 - ничья 4,10 - победа команды Уэльса 9,10)
  • Фаворит: ( 1,49 - 4,10 - 8.90)
  • William Hill: (1,50 - 3,80 - 8,50)

"Телеграф" напоминает, что сборная Италии победой над Швейццарией обеспечила себе выход в плей-офф. Уэльс, в свою очередь, победил Турцию и фактически сделал то же самое.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 146

Все по теме:

Сборная Италии, Футбол, Сборная Уэльса, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
02 Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)
03 Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)
04 "Минута славы": Ярмоленко повеселил на пресс-конференции после первой победы на Евро-2020 (видео)
05 Зинченко выступал на Евро на коррупционной основе - журналист
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь