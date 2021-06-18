Италия - Уэльс: букмекеры оценили шансы команд в матче Евро-2020

В воскресенье, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу состоятся два матча третьего тура в группе А, в частности, сборная Италии на стадионе "Олимпико" примет команду Уэльса. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, немотивированная Италия явялется безоговорочным фаворитом встречи. На успех "Адзурры" можно сделать ставку с коэффициентом 1,49, победа валлийцев маловероятна 9,10, как и ничья - 4,10.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Уэльс (данные за 18 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Италии 1,49 - ничья 4,10 - победа команды Уэльса 9,10)

Фаворит: ( 1,49 - 4,10 - 8.90)

William Hill: (1,50 - 3,80 - 8,50)

"Телеграф" напоминает, что сборная Италии победой над Швейццарией обеспечила себе выход в плей-офф. Уэльс, в свою очередь, победил Турцию и фактически сделал то же самое.

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