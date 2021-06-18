Швейцария - Турция: где и когда смотреть матч Евро-2020

В воскресенье, 20 июня, Швейцария и Турция попытаются зацепиться за путевку в плей-офф чемпионата Европы. Для этого обоим коллективам необходима только победа. Встреча состоится в Баку на "Олимпийском" стадионе, начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Швейцария - Турция покажет телеканал "Футбол 1". В сети прямая трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, у нас на сайте оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры пророчат швейцарцам победу в последнем туре групповой стадии.

"Телеграф" напоминает, что положение сборной Швейцарии оказалась катастрофическим после поражения от Италии. Турция, в свою очередь, выступила еще хуже, проиграв во втором матче кряду. С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.