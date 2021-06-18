Хорватия вырвала ничью у Чехии на Евро-2020, Шик вновь забил (видео)

В пятницу, 18 июня, Хорватия в рамках матча второго тура группового раунда Евро-2020 встречалась с командой Чехии. Игра проходила в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 1:1.

Открыл счет в противостоянии герой первого тура Патрик Шик, который заработал и реализовал пенальти. К слову, Шик наносил удар с 11-метров, будучи окровавленным после столкновения. Хорваты сумели отыграться благодаря индивидуальному мастерству Ивана Перишича. Отметим, Шик забил свой третий гол на Евро-2020, единолично возглавив бомбардирскую гонку на турнире.

Хорватия 1:1 Чехия

Голы: Перишич 47' - Шик 37' (с пенальти)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Перишича:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Турнирное положение команд:

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового раунда чехи переиграли шотландцев, а хорваты уступили англичанам. В третьем туре чехи сыграют с "Родоначальниками футбола", а хорваты - с Шотландией. Оба матча состоятся во вторник, 22 июня.

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