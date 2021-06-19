Швейцария - Турция: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Одну из двух матчей воскресенья, 19 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Швейцарией и Турцией. Начнётся оно, как и игра между Италией и Уэльсом, в 19:00 по киевскому времени, и пройдёт в столице Азербайджана Баку на "Олимпийском" стадионе. В этой статье "Телеграф" проведёт текстовую трансляцию встречи, которую обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

Швейцария -:- Турция

(начало в 19:00)

Фаворитом матча по мнению букмекером является сборная Швейцарии. Однако лишь игра покажет, смогут ли турки на Евро добыть свои первые очки или хотя бы забить первый гол.

"Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть противостояние между швейцарцами и турками.