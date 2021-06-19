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Швейцария - Турция: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Швейцария - Турция: прямая трансляция матча Чемпионата Европы
Обновлено 20:00 Сегодня Телеграф world.in-24.com

Одну из двух матчей воскресенья, 19 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Швейцарией и Турцией. Начнётся оно, как и игра между Италией и Уэльсом, в 19:00 по киевскому времени, и пройдёт в столице Азербайджана Баку на "Олимпийском" стадионе. В этой статье "Телеграф" проведёт текстовую трансляцию встречи, которую обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

                                                        Швейцария -:- Турция

                                                            (начало в 19:00)    

Фаворитом матча по мнению букмекером является сборная Швейцарии. Однако лишь игра покажет, смогут ли турки на Евро добыть свои первые очки или хотя бы забить первый гол.

 "Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть противостояние между швейцарцами и турками.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Баку, Сборная Швейцарии, Сборная Турции, Евро-2020.
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