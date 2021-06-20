Северная Македония - Нидерланды: онлайн матча Евро-2020

Параллельно с матчем Украины против Австрии, в понедельник, 21 июня, на Евро-2020 состоится и поединок сборных Северной Македонии и Нидерландов. Пройдёт он в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене", а "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию поединка, который обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Северная Македония -:- Нидерланды

(начало в 19:00)

Однозначным фаворитом матча по мнению букмекеров является команда Франка де Бура. "Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть матч между "красными львами" и "оранжевыми". К слову, форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай подходит к игре уже в качестве игрока каталонской "Барселоны".