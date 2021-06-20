Чехия - Англия: букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020

Во вторник, 22 июня, на Евро-2020 в группе D в матче Чехия - Англия определится победитель квартета. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, англичане являются безоговорочными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,65, успехов чеков маловероятен - 7,50, как и ничья - 3,65.

Прогноз букмекеров на матч Чехия - Англия (данные за 20 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Чехии 7,50 - ничья 3,65 - победа команды Англии 1,62)

Фаворит: ( 7,50 - 3,45 - 1,65)

William Hill: (7,00 - 3,50 - 1,60)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче чехи сыграли вничью с хорватами, а англичане не сумели одолеть шотландцев. Для выхода в следующий раунд англичан и чехов устраивает ничья.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.