Чехия - Англия: букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020

Во вторник, 22 июня, на Евро-2020 в группе D в матче Чехия - Англия определится победитель квартета. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, англичане являются безоговорочными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,65, успехов чеков маловероятен - 7,50, как и ничья - 3,65.
Прогноз букмекеров на матч Чехия - Англия (данные за 20 июня):
"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче чехи сыграли вничью с хорватами, а англичане не сумели одолеть шотландцев. Для выхода в следующий раунд англичан и чехов устраивает ничья.
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