Украинцы устроили в Бухаресте фурор перед матчем Евро-2020 (фото, видео)

Сегодня, 21 июня, национальная сборная Украины проводит своей третий матч в рамках группового турнира Евро-2020, и второй подряд - в столице Румынии Бухаресте. На игру приехало множество украинцев из разных уголков нашей страны, которые делятся в Инстаграме фотографиями с эмоциями от происходящего.
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