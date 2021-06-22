Швеция - Польша: онлайн матча Евро-2020

Одним из четырёх матчей среды, 23 июня, на Евро-2020 станет поединок между сборными Швеции и Польши. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую текстовую трансляцию встречи, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", и которую обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Сюда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов игры.

Швеция -:- Польша

(начало в 19:00)

Небольшими фаворитами встречи букмекеры называют Роберта Левандовски и компанию, однако перевес "Кадры" ничтожно мал. А вот ничья сдаётся менее реально, чем победа любой из сторон.

"Телеграф" напоминает, что сборная России с позором покинула Чемпионат Европы. Артём Дзюба прокомментировал этот вылет очень эмоцианально и не подбирая слов.