Словакия - Испания: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Одним из матчей среды, 23 июня, на Евро-2020 станет противостояние между сборными Словакии и Испании, которое пройдёт в Севилье на "Олимпийском" стадионе и начнётся в 19:00 по киевскому времени. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую текстовую трансляцию матча, который обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Милой Цаварой. Сюда будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Словакия -:- Испания

(начало в 19:00)

Фаворитом встречи по мнению букмекеров считается "Фурия Роха". Коэффициенты на победу словаков - зашкаливают.

"Телеграф" напоминает, что в то же время в рамках этого же квартета завтра сразятся шведы и поляки.