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Словакия - Испания: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Словакия - Испания: прямая трансляция матча Чемпионата Европы
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф Marca

Одним из матчей среды, 23 июня, на Евро-2020 станет противостояние между сборными Словакии и Испании, которое пройдёт в Севилье на "Олимпийском" стадионе и начнётся в 19:00 по киевскому времени. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую текстовую трансляцию матча, который обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Милой Цаварой. Сюда будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи. 

                                                Словакия -:- Испания

                                                    (начало в 19:00)  

Фаворитом встречи по мнению букмекеров считается "Фурия Роха". Коэффициенты на победу словаков - зашкаливают. 

"Телеграф" напоминает, что в то же время в рамках этого же квартета завтра сразятся шведы и поляки.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Испании, Евро-2020, Севилья, Сборная Словакии.
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