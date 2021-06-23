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Юрий Мороз возглавил "Черноморец"

Юрий Мороз возглавил "Черноморец"
17:10 Сегодня Телеграф ФК ФК

Как сообщает официальный сайт одесского "Черноморца", новым главным тренером команды стал Юрий Леонтьевич Мороз, который ранее работал с молодёжным составом киевского "Динамо". Напоминаем, что с нового сезона команд U-21 не будет как класса. В составе "чёрно-синих" уже есть арендованные игроки "Динамо", но по слухам ими дело может и не ограничиться.

На представлении тренера генеральный директор "моряков" Анатолий Мисюра (на фото справа) также озвучил мысль, что "Черноморцу", едва поднявшему из Первой лиги (к слову, под руководством сначала Сергея Ковальца, а потом и Алексея Антонова), будет по силам побороться даже за еврокубковые места. В штаб Мороза уже точно вошли его бывшие коллеги по "Динамо" - Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков.

"Телеграф" напоминает, что вчера умер экс-игрок "Динамо", "Металлиста" и "Карпат" Ярослав Думанский.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Черноморец, УПЛ, Украинский футбол, Юрий Мороз.
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