Юрий Мороз возглавил "Черноморец"

Как сообщает официальный сайт одесского "Черноморца", новым главным тренером команды стал Юрий Леонтьевич Мороз, который ранее работал с молодёжным составом киевского "Динамо". Напоминаем, что с нового сезона команд U-21 не будет как класса. В составе "чёрно-синих" уже есть арендованные игроки "Динамо", но по слухам ими дело может и не ограничиться.

На представлении тренера генеральный директор "моряков" Анатолий Мисюра (на фото справа) также озвучил мысль, что "Черноморцу", едва поднявшему из Первой лиги (к слову, под руководством сначала Сергея Ковальца, а потом и Алексея Антонова), будет по силам побороться даже за еврокубковые места. В штаб Мороза уже точно вошли его бывшие коллеги по "Динамо" - Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков.

"Телеграф" напоминает, что вчера умер экс-игрок "Динамо", "Металлиста" и "Карпат" Ярослав Думанский.