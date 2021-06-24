Уэльс - Дания: анонс стартового матча плей-офф Евро-2020

Первым матчем 1/8 Евро-2020 станет противостояние между Уэльсом и Данией, которое пройдёт на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. Матч начнётся в субботу, 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Вывеска, возможно, не самая громкая, но точно интересная. Обе команды в своих группах заняли вторые места, упустив вперёд топов - Италию и Бельгию соответственно. Позади Уэльса остались Швейцария (которая таки прошла дальше) и Турция, позади Дании - Финляндия (вылет) и Россия. Выход Дании стал особо приятным на фоне того команда с высоко поднятой головой смогла пережить ужасный случай с Кристианом Эриксеном.

Фаворитом этого противостояния по мнению букмекеров являются именно скандинавы.

Прогноз автора не будет таким однозначным: 1:1 и проход Уэльса по серии пенальти.

"Телеграф" напоминает, что за матчем между Уэльсом и Данией на нашем сайте можно следить онлайн.