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Уэльс - Дания: анонс стартового матча плей-офф Евро-2020

Уэльс - Дания: анонс стартового матча плей-офф Евро-2020
13:58 Сегодня Телеграф Чемпионат.ком

Первым матчем 1/8 Евро-2020 станет противостояние между Уэльсом и Данией, которое пройдёт на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. Матч начнётся в субботу, 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.  

Вывеска, возможно, не самая громкая, но точно интересная. Обе команды в своих группах заняли вторые места, упустив вперёд топов - Италию и Бельгию соответственно. Позади Уэльса остались Швейцария (которая таки прошла дальше) и Турция, позади Дании - Финляндия (вылет) и Россия. Выход Дании стал особо приятным на фоне того команда с высоко поднятой головой смогла пережить ужасный случай с Кристианом Эриксеном.  

Фаворитом этого противостояния по мнению букмекеров являются именно скандинавы

Прогноз автора не будет таким однозначным: 1:1 и проход Уэльса по серии пенальти. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем между Уэльсом и Данией на нашем сайте можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Уэльса, Евро-2020, Кристиан Эриксен, Сборная Дании, Гаррет Бейл.
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