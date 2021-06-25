Бельгия - Португалия: букмекеры озадачили прогнозом на матч 1/8 финала Евро-2020

В воскресенье, 27 июня, состоится один из центральных матчей 1/8 финала Евро-2020, в котором сыграют фавориты турнира - сборные Бельгии и Португалии. Накануне встречи, что состоится в Севилье (Испания), букмекеры оценили шанс команд.

Аналитики считаю, что шансы сборных в основное время практически равны, однако более вероятна все-таки победа "Красных Дьяволов" - 2,52 против 3,20 за португальцев. Ничья менее вероятна - 3,25. Букмекеры считают, что наиболее вероятным исходом встречи является результат 0:0 в основное время- коэффициент 2,60. А вот шансы команд на успех в серии пенальти равны - 8,80.

Прогноз букмекеров на матч Бельгия - Португалия (данные за 25 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Бельгии 2,50 - ничья 3,20 - победа команды Португалии 3,20)

Фаворит: ( 2,52 - 3,25 - 3.10)

William Hill: (2,45 - 3,20 - 3,00)

Отметим, на Евро-2020 Бельгия уверенно выиграла группу B, а португальцы с третьего места вышли в плей-офф из "группы смерти" F.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Бельгия - Португалия в Украине.

За ходом всех игр, а также расписанием и результатами матчей чемпионата Европы-2020 можно следить у нас на сайте.