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Сборная Украины перед матчем против Англии посетила Колизей

Сборная Украины перед матчем против Англии посетила Колизей
19:18 Сегодня Телеграф vZbirna Твиттер Андрея Шевченко

3 июля в 22:00 по киевскому времени национальная сборная Украины сыграет исторический для нас матч 1/4 Евро-2020 против сборной Англии. Пройдёт он в Риме на "Стадио Олимпико", а сегодня главная команда нашей страны прогулялась по Вечному городу, посетив его различные достопримечательности. Видео об этом можно увидеть, к примеру, на Ютуб-канале vZbirna, который ведёт давний друг главного тренера национальной сборной Украины, журналист Николай Васильков.


Можно заметить, что итальянцы очень радостно реагировали на нашу команду и самого Андрея Шевченко, который в Италии после своих выступлений в Милане имеет особую популярность. Некоторые также выкрикивали про Моуринью, который недавно возглавил римскую "Рому". В конце видео видно также украинцев, спрашивающих у Василькова о том, как попасть на завтрашний матч.

Сам Шевченко также выложил фотографии со столицы не чужой для себя страны. Там можно увидеть нашу команду на фоне Колизея и других достопримечательностей Рима. К примеру, итальянского парламента, на фоне которого сборная стоит на заглавном фото. К слову, в Колизей сборная Украины даже сходила на экскурсию.

 
 
 
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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

 Ранее "Телеграф" сообщал, где в Киеве посмотреть важнейший матч сборной Украины против родоначальников футбола.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Рим, Евро-2020.
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