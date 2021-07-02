Сборная Украины перед матчем против Англии посетила Колизей

3 июля в 22:00 по киевскому времени национальная сборная Украины сыграет исторический для нас матч 1/4 Евро-2020 против сборной Англии. Пройдёт он в Риме на "Стадио Олимпико", а сегодня главная команда нашей страны прогулялась по Вечному городу, посетив его различные достопримечательности. Видео об этом можно увидеть, к примеру, на Ютуб-канале vZbirna, который ведёт давний друг главного тренера национальной сборной Украины, журналист Николай Васильков.



Можно заметить, что итальянцы очень радостно реагировали на нашу команду и самого Андрея Шевченко, который в Италии после своих выступлений в Милане имеет особую популярность. Некоторые также выкрикивали про Моуринью, который недавно возглавил римскую "Рому". В конце видео видно также украинцев, спрашивающих у Василькова о том, как попасть на завтрашний матч.

Сам Шевченко также выложил фотографии со столицы не чужой для себя страны. Там можно увидеть нашу команду на фоне Колизея и других достопримечательностей Рима. К примеру, итальянского парламента, на фоне которого сборная стоит на заглавном фото. К слову, в Колизей сборная Украины даже сходила на экскурсию.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Киеве посмотреть важнейший матч сборной Украины против родоначальников футбола.