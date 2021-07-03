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В Бразилии футболист вколотил мяч в ворота с центра поля (видео)

В Бразилии футболист вколотил мяч в ворота с центра поля (видео)
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче первого тура молодежного чемпионата Бразилии по футболу среди игроков до 20 лет был забит феноменальный гол.

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В поединке "Спорт Ресифи" - "Сантос" полузащитник гостей Лукас Барбоса открыл счет невероятным ударом издали. На последней минуте первого тайма хавбек заприметил, что вратарь хозяев находится далеко от своих ворот. Полевой, находясь у центральной линии, тут же пальнул в сторону ворот и не прогадал - мяч по невероятной траектории попал прямо в сетку ворот обескураженного голкипера.

Видео пушечного гола с центра поля от Лукаса Барбосы доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от MyCujoo (@mycujoo)

К слову, этот гол стал победным для "Сантоса".

Отметим, автор гола в свои 20 лет успел поиграть на взрослом уровне, сыграв два матча за основную команду. Transfermarkt оценивает стоимость Барбосы в 100 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Евро-2020 был забит сумасшедший гол с центра поля.

Отметим, в Южной Америке сейчас проходит турнир сборных. Все видеообзоры матчей Копа Америка-2021 доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 518

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Бразилия, Футбол, Гол.
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