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Защитник сборной Италии, получивший травму в матче с бельгийцами, может пропустить год

Защитник сборной Италии, получивший травму в матче с бельгийцами, может пропустить год
16:46 Сегодня Телеграф Твиттер Адриано Дель Монте Твиттер Italian Football TV

Сборная Италии 2 июля со счётом 2:1 обыграла бельгийцев в рамках 1/4 Евро-2020, однако в бочке мёда нашлась и ложка дёгтя. Левый защитник команды Роберто Манчини Леонардо Спинаццола на ровном месте получил тяжелую травму и покинул поле на носилках. За несколько минут до этого он героически спас "Скуадру Адзурру" после удара Ромелу Лукаку.  

По информации, которую сегодня опубликовал на своей странице в Твиттере известный итальянский журналист Адриано Дель Монте, футболист "Ромы" рискует провести без футбола целый год, ибо у него выявлен разрыв ахиллова сухожилия.

Кто заменит 28-летнего итальянца в полуфинальном поединке Чемпионата Европы против сборной Испании - пока неизвестно. Однако в матче с бельгийцами его на 69-й минут заменит игрок "Челси" Эмерсон. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем Италия - Испания, который состоится 6 июля на лондонском "Уэмбли", на нашем сайте можно будет следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Италии, ФК Рома, Евро-2020, Леонардо Спинаццола.
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