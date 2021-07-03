Защитник сборной Италии, получивший травму в матче с бельгийцами, может пропустить год

Сборная Италии 2 июля со счётом 2:1 обыграла бельгийцев в рамках 1/4 Евро-2020, однако в бочке мёда нашлась и ложка дёгтя. Левый защитник команды Роберто Манчини Леонардо Спинаццола на ровном месте получил тяжелую травму и покинул поле на носилках. За несколько минут до этого он героически спас "Скуадру Адзурру" после удара Ромелу Лукаку.

По информации, которую сегодня опубликовал на своей странице в Твиттере известный итальянский журналист Адриано Дель Монте, футболист "Ромы" рискует провести без футбола целый год, ибо у него выявлен разрыв ахиллова сухожилия.

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) July 2, 2021

Кто заменит 28-летнего итальянца в полуфинальном поединке Чемпионата Европы против сборной Испании - пока неизвестно. Однако в матче с бельгийцами его на 69-й минут заменит игрок "Челси" Эмерсон.

"Телеграф" напоминает, что за матчем Италия - Испания, который состоится 6 июля на лондонском "Уэмбли", на нашем сайте можно будет следить онлайн.