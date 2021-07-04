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Результат матча Евро-2020 Англия - Украина: Обзор реакции западных СМИ

Результат матча Евро-2020 Англия - Украина: Обзор реакции западных СМИ
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф

Завершился долгожданный матч чемпионата Европы между Англией и Украиной. Результат игры подтвердил многочисленные прогнозы и показал слабые и сильные стороны команд.

"Телеграф" приводит в переводе обзор статей, опубликованных в западной прессе, посвященных результатам судьбоносного поединка.

Команда под руководством Гарета Саутгейта добилась очередной знаменательной победы над Германией в 1/8 финала, продемонстрировав хладнокровие и высочайшее мастерство,  и теперь двигается дальше в этом впечатляющем турнире, - пишет на своем сайте служба новостей Би-Би-Си.

Гарри Кейн вернулся к своей лучшей агрессивной форме после того, как всего на четвертой минуте забил гол в ворота Украины после отличного паса Рахима Стерлинга.

Украина вряд ли когда-нибудь представляла собой опасность, а Англия, ранее игравшая в полуфинале на ЧМ-2018, была уже на пути ко второму полуфиналу подряд, когда Гарри Магуайр забил гол головой после штрафного удара в исполнении Люка Шоу спустя несколько секунд после перерыва.

Изумительный Шоу стал автором следующего гола четыре минуты спустя, совершив идеальный навес, после которого Кейн направил мяч в ворота с пяти метров.

Англия была настолько впечатляющей, она явно превосходила Украину по силам, что вышедший на замену Джордан Хендерсон забил четвертый гол - его первый гол в его 62-м матче за сборную. Это случилось в тот идеальный момент, когда он оказался в нужном месте, чтобы забить головой после углового в исполнении Мэйсона Маунта.

Англия и Саутгейт остались довольны тем, что пятую игру подряд на Евро-2020 они не пропустили ни одного гола.

Теперь они встретятся с Данией в 1/2 финала на стадионе "Уэмбли" в среду.

Взлет Кейна

Менеджер сборной Англии Саутгейт ни на секунду не поколебался в своей уверенности в том, что капитан Кейн окажет значительное влияние на Евро-2020, даже когда он выглядел немного растерянным и был не в себе, когда не забивал в играх групповой стадии против Хорватии, Шотландии и Чехии.

Вера Саутгейта была вознаграждена, когда Кейн забил свой первый гол в решающий для Англии момент в матче, в котором Англия выиграла у Германии со счетом 2:0. Это стало катализатором того, что настоящий Кейн ожил на турнире - и он наказал Украину в своем фирменном стиле.

Кейн забил свой первый мяч, затем закрепил свой успех на 47-й минуте, и у него почти получилось забить третий гол с левой ноги, но голкипер сборной Украины Георгий Бущан справился с ударом.

Он представлял собой постоянную опасность, его связь со Стерлингом становилась все более впечатляющей, и он идеально рассчитал время своего возвращения в пиковую форму. И теперь Англия находится всего в 90 минутах от своего первого крупного финала, впервые с того времени, как они выиграли чемпионат мира в 1966 году.

Кейн – гроза защиты, и даже датчане в хорошей форме сочтут его появление зловещим.

Люк Шоу из сборной Англии

Люку Шоу из "Манчестер Юнайтед" пришлось бороться, чтобы восстановить свою карьеру в Англии. Он пропустил старт против Хорватии в первом матче Евро-2020, когда Саутгейт использовал Кирана Триппьера в роли левого защитника.

Все изменилось, когда его поставили на фланг после нулевой ничьей с Шотландией. Шоу сделал великолепный вклад в выход сборной Англии в полуфинал и будет одним из первых, чье имя будет стоять в командном списке в игре против Дании.

Люк Шоу проявил стойкость в обороне, доказав, что он является автором мощных голов, забив жизненно важный дебютный гол Стерлинга в игре против Германии, а затем забив еще два, сначала идеальной подачей со штрафного, а затем идеальным навесом.

Нельзя сказать, что для Шоу все шло гладко. Еще подростком он появился в Саутгемптоне до своего большого переезда в Манчестер Юнайтед в июне 2014 года.

Он получил серьезную травму в "Юнайтед", и Жозе Моуринью, будучи их менеджером, никогда не верил в него, но теперь он все таки выступает за Англию на крупном турнире. Это служит доказательством его характера и достижений, которые делают этот долгий путь еще более ценным.

Демонстрация силы сборной Англии

Саутгейт умело управлял сборной Англии на протяжении всего Евро-2020, демонстрируя весь арсенал знаний, которыми он располагает.

В Риме он смог дать возможность выступить впервые 21-летнему Джейдону Санчо, который только что согласился переехать в "Манчестер Юнайтед" за 73 миллиона фунтов из Боруссии (Дортмунд).

Санчо идеально вписался в игру, демонстрируя огромную уверенность и амбиции как раз в те моменты, когда это было необходимо.

Маунт из "Челси" также вернулся в сборную Англии: на скамейке запасных остались два игрока в лице капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша и Фила Фодена из "Манчестер Сити".

Хендерсон, очень опытный капитан Ливерпуля, показал результат в этой игре, а Маркус Рэшфорд также вышел в игру со скамейки запасных. 

На фоне безоговорочной победы это стало доказательством того, что сборная Саутгейта из Англии обладает таким качеством и глубиной, которые вселяют в них уверенность, что они, наконец, могут положить конец своему 55-летнему ожиданию успеха.

Лучшая статистика, впервые после Рэмзи

  • Гарет Саутгейт - лишь второй тренер, который вывел Англию в полуфинал чемпионата мира и чемпионата Европы после Альфа Рэмзи в 1966 и 1968 годах.
  • Сборная Англии впервые в своей истории не пропустила ни одного гола в течение семи игр. Они не пропускали голы в течение 662 минут.
  • Это было самое крупное поражение Украины в матче на крупном турнире, сравнимое с поражением от Испании со счетом 4: 0 на групповом этапе ЧМ-2006.
  • На счету Рахима Стерлинга 22 гола в 21-й игре за Англию (15 голов, семь передач), в то время как Гарри Кейн забил 27 голов в последних 26 матчах за сборную Англии (18 голов, девять передач).
  • Стерлинг сделал шесть передач Гарри Кейну в игре за сборную Англии на всех соревнованиях - больше, чем какой-либо другой игрок сборной Англии в 21 веке.
  • Передача Люка Шоу Гарри Магуайру была первой, когда два игрока Манчестер Юнайтед совместными усилиями забили гол в пользу сборной Англии на крупном турнире с тех пор, как Дэвид Бекхэм делал это вместе с Полом Скоулзом против Португалии на Евро-2000.
  • Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд сохранил неприкасаемость ворот сборной Англии в течение пяти игр. Ни одному вратарю раньше не удавалось сделать больше в одном этапе соревнований.

Когда Англия вернулась домой из Рима, отмечает новостной и медиа-сайт “TheGuardian”, было легко задаться вопросом, движется ли футбол в нужном направлении. Так думали и фанаты команды, которая со всей континентальной Европы добралась до стадиона "Олимпико".

Лишь пять раз до этого Англия заходила так далеко на крупных турнирах, и ощущение того, что команда достигает пика в нужное время, не вызывает сомнений. Предматчевые ожидания были заоблачными после эпической победы над Германией в 1/8 финала в прошлый вторник, а Украина, вышедшая из своей группы с тремя очками, рассматривалась как прямой соперник.

Но что разжигает английскую веру, так это то, насколько уравновешенными они стали выглядеть. Когда у команды такое спокойствие в обороне, а здесь они мало что позволили сделать Украине, то атакующие игроки могут быть уверены, что любой момент может стать решающим.

Когда Англия пошла в отрыв, решающих моментом оказалось достаточно. Кейн мог бы забить третий гол подряд - он ударил левой ногой с убийственной силой на 62-й минуте, в результате чего Георгий Бущан отлично среагировал - и он заслужил награду лучшего игрока матча. Но и только.

Ошибки в защите Англии можно было пересчитать на пальцах одной руки. Кайл Уокер сделал две в первом тайме, Джордан Пикфорд резко вышел вперед на 70-й минуте, покинув свою зону. Это привело к удару Романа Яремчука, который был остановлен Уокером. Уверенность англичан была безупречной.

Стартовая схема Андрея Шевченко 3-5-2 стала больше походить на 5-3-2, и на 36-й минуте тренер сборной Украины сделал смелый шаг, заменив центрального защитника Сергея Кривцова на атакующего игрока Виктора Цыганкова и схема стала выглядеть как 4-3-3. Это произошло потому, что Англия контролировала игру практически полностью, за исключением ошибки Уокера на 17 минуте. Джону Стоунзу он оставил короткий обратный пас, который позволил Яремчуку нанести удар с острого угла. Пикфорд сделал обычный сейв.

Украина ненадолго замелькала в своей новой системе: Уокер позволил Яремчуку перемещаться по полю, Стоунзу пришлось снова наводить порядок, но Англии нужно было двигаться вперед. На 40-й минуте Джейдон Санчо, впервые играющий в финальном турнире, после передачи Шоу ударил прямо в Бущана.

Как пишет британское интернет-издание "The Independent", Англия наконец-то показала игру, результат которой доказал, что они делали все правильно.

Песня "Que sera sera, мы едем на Уэмбли", которую пели ее болельщики, была фаворитом 1960-х годов, поскольку теперь они действительно стали ближе к победе, как в 1966 году, когда сборная Англии выиграла чемпионат мира.

Они определенно едут домой на грандиозный финал Евро-2020, поскольку эта ошеломительная победа над Украиной со счетом 4:0 действительно заставила почувствовать, что они могут в конечном итоге привезти домой трофей Анри Делоне (главный приз, вручаемый победителям чемпионатов Европы по футболу - прим.ред.).

Теперь, разделяя радость болельщиков пишет интернет-издание “TheAthletic”, Англия сыграет полуфинал на стадионе "Уэмбли", и в случае победы, пройдет в финал.

В среду вечером Англия играет с Данией.

Датчане будут надеяться, что их история успеха сможет продолжиться, поскольку они будут пытаться подражать героям 1992 года, в то время как Англия верит, что ее фанаты смогут их поддержать и вдохновить на величайшую победу.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Украина, Англия, Евро-2020, анализ матча.
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