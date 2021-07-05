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Англия - Дания: онлайн второго полуфинала Евро-2020

Англия - Дания: онлайн второго полуфинала Евро-2020
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф https://www.standard.co.uk/sport/football/gary-neville-casts-doubt-england-chances-euro-2020-success-individual-errors-a4571071.html

Во втором полуфинальном матче Евро-2020 встретятся сборные Англии и Дании. Родоначальники футбола, коих сейчас смело можно именовать обидчиками сборной Украины (после победы над нашими со счётом 4:0 в игре 1/4), будут иметь в этом матче преимущество - родной "Уэмбли", который на матчи 1/2 и финала будет заполнен на 75%. 

В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию "лондонской битвы". Сюда будут оперативно добавлены видео голов и всех лучших моментов поединка. Пройдёт игра в среду, 7 июля, и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

                                                       Англия -:- Дания

                                                         (начало в 22:00)  

Фавориты игры по мнению букмекеров - англичане. Однако гордые скандинавы уже успели удивить на этом турнире всех и вся и не против повторить свою сказку образца 1992-го года, когда им удалось выиграть турнир.

"Телеграф" напоминает, что в финале победитель данной пары сыграет с победителе противостояния Италия - Испания, которое также пройдёт на "Уэмбли", но на сутки раньше. За этим матчем на нашем сайте также можно следить в режиме онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 157

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Сборная Англии, Уэмбли, Евро-2020, Сборная Дании.
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