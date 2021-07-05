Англия - Дания: онлайн второго полуфинала Евро-2020

Во втором полуфинальном матче Евро-2020 встретятся сборные Англии и Дании. Родоначальники футбола, коих сейчас смело можно именовать обидчиками сборной Украины (после победы над нашими со счётом 4:0 в игре 1/4), будут иметь в этом матче преимущество - родной "Уэмбли", который на матчи 1/2 и финала будет заполнен на 75%.

В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию "лондонской битвы". Сюда будут оперативно добавлены видео голов и всех лучших моментов поединка. Пройдёт игра в среду, 7 июля, и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Англия -:- Дания

(начало в 22:00)

Фавориты игры по мнению букмекеров - англичане. Однако гордые скандинавы уже успели удивить на этом турнире всех и вся и не против повторить свою сказку образца 1992-го года, когда им удалось выиграть турнир.

"Телеграф" напоминает, что в финале победитель данной пары сыграет с победителе противостояния Италия - Испания, которое также пройдёт на "Уэмбли", но на сутки раньше. За этим матчем на нашем сайте также можно следить в режиме онлайн.