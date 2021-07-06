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Легенда украинского футбола завершил карьеру футболиста - источник

Легенда украинского футбола завершил карьеру футболиста - источник
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф meta-ratings Канали "Футбол"

Как сообщает сайт Meta-ratings, 37-летний защитник харьковского "Металлиста" Папа Гуйе "повесил бутсы на гвоздь" и будет работать в менеджменте клуба. Официальный сайт самих "жёлто-синих" информацию пока не подтверждает.

Харьковский "Металлист" провёл первый матч после долгожданного возрождения

С 2005-го года с небольшими перерывами сенегалец выступал в Украине, защищая цвета "Волыни", "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и "Днепра-1". В 2020-м году, предварительно уже один раз объявив о завершении карьеры, Гуйе вернулся в Харьков и на протяжении неполного сезона выступал в составе "Металла", на базе которого уже возродился тот самый "Металлист". В матче последнего тура Второй лиги он вышел на поле в игре против "Кривбасса" и получил море оваций от харьковских трибун. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что харьковский "Металлист" в это межсезонье уже подписал нескольких звёздных новичков. В следующем сезоне харьковчане будут выступать в Первой лиге Украины.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Металлист, Первая Лига Украины, Папа Гуйе, Металлист.
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